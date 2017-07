ИВАЊДАНСКИ САСТАНАК НА ХИПОДРОМУ:Тријумфовао љубичевски Мерак

Под покровитељством Града Пожаревца и у организацији Коњичког друштва „Кнез Михаило“ на пожаревачком Хиподрому 7. јула одржан је „Ивањдански састанак“. У оквиру тркачког дана одржане су четири касачке и две галопске трке са укупним наградним фондом од 350.000 динара.

Први касачки окршај под називом „Ресава“ за грла која су у каријери зарадила до 150 бодова припаo је грлу „Liria“ са возачем Ранђеловићем и постигнутим временом 1:20,7. Следе „Ale Filipo“, „Ema Turbo“ и „Grenland A.T“. У касачкој трци „Млава“ на 1.600 метара за трогода и старија грла која су у каријери зарадила до 1.200 евра убедљив је био „Iago d Amore“ са Браниславом Мукићем у сулкама и просечним касом по километру 1:18.2. Друга кроз циљ пројурила је „Enna“, а за њом „Elita B.M“ и „Doroteja S.G“.

У главном галопском надметању „Михаиловац“ на 1.300 метара стартовало је 10 грла. Сигурним галопом за дужину врата испред другопласиране „Lucy Miner“ тријумфовао је седмогоди љубичевски ас „Мерак“ са јахачем Милошем Милојевићем и постигнутим временом 1:18,2. Треће место припало је грлу „Act Like Miki“, а четврто Северном вуку. Уследила је касачка трка „Морава“ за грла која су у каријери зарадила до 3.000 евра, у којој је у борби између Белисиме и Солвале, тријумфовала Белисима за чијим сулкама се нашао непобедиви Бранислав Мукић. Белисима је просечно касала по километру 1:17.6. На треће место обрео се „Jeger Swep“ а четврти је кроз циљ прошао „Son Of The Road“. Галопски окршај „Ивањдан“ на 1.600 метара у маниру сигурно добио је „Naughty Jack“ са џокејем Конкољем и постигнутим временом 1:37,5. Следе „Paton Sur“, „Toni Montana“ и „Gardoprim Gold“. Главна касачка трка „Дунав“ за грла која су у каријери зарадила преко 3.000 бодова припала је грлу „Cybele De Tedd“ са возачем Богдановићем, које је касало просечно по километру 1:14.8. Други кроз циљ пројурио је „Ironwill“, а следе „Rite Key“ и „Amazon Banker“.

Победничким екипама пехаре су уручили чланови Градског већа Саша Глуваков и Млађан Николић, чланови Управног одбора КД „Кнез Михаило“ Иван Богдановић, Драгослав Ђокић и Новица Живановић“ и директор КД „Кнез Михаило“ Александар Миленковић. У оквиру другог тркачког дана стартовало је 66 грла са територије целе Србије, из Београда, Шапца, Чачка, Пожаревца, Лозовика, Селевца…

Д.Динић