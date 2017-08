Пехар председника Републике освојио „Sternenprinz“

Трећи тркачки дан на пожаревачком Хиподрому, у организацији Коњичког друштва „Кнез Михаило“ и под покровитељством Града Пожаревца, обележила је главна галопска трка „Пехар председника Републике“, која је утемељена давне 1935. године. У оштром галопу на стази дугој 2.400 метара тријумфовало је грло „Sternenprinz“ са јахачем Александром Шашићем и постигнутим временом 2.34,8. Ово грло је за три четвртине коњског тела било брже од другопласиране „Kaline Lady“, а следe „Jaafy“ и „Sunshine Girl“. Победничком тиму пехар и награду од 400.000 динара уручио је државни секретар у Министарству омладине и спорта Предраг Перуничић.

-Када се први пут појавила шанса да се једна оваква престижна трка највишег ранга са традицијом дугом 82 године одржи у Пожаревцу, локална самоуправа је одмах одреаговала и учинила све да се то и деси. То је изузетно значајно, јер ми желимо да постанемо центар коњичког спорта не само у Србији, већ и у региону, казала је Ана Миљанић, чланица Градског већа задужена за спорт и омладину.

Друга класна касачка трка „Државно првенство за грла од 3 до 15 година“ одржана је на дистанци дугој 2.200 метара и стартовала су 4 грла. Победу је однело грло „Amazon Banker“ са Дејаном Катанићем у сулкама и просечним касом по километру 1:18.2. Друга кроз циљ пројурила је „Белисима“, а за њом „Солвала“ и „Dony“. Председник Скупштине града Пожаревца Бојан Илић уручио је пехар власници победничког грла Невени Филиповић.

Иначе, тркачки дан је отпочео касачким окршајем „Ресава“ за грла која су у каријери зарадила до 270 бодова. У њој је победило грло „Kuda Star“ са возачем Новицом Стојадиновићем, које је просечно касало по километру 1:22.2. Следе „Liria“, „Анчи“ и „Atus Love“. Пехар је уручио Раде Миловановић, члан УО КД „Кнез Михаило“ и петоструки витез Љубичевског вишебоја. Уследила је касачка трка „Млава“ за грла која су у каријери зарадила до 1.200 бодова и ту је у оштрој борби победило грло „Angone Love“ са Јаковом Вујовићем у сулкама и просечним касом по километру 1:19.6. Другу позицију изборила је „Doli S.G“, а следе „Fire Rock“ и „Ericsson“. Победничком тиму пехар је предао председник Спортског савеза Града Пожаревца Златан Костић. У брзој галопској партији „КД Кнез Михаило“ на 1.300 метара победу је за дужину главе однео „Oyabun“ са џокејем Ђорђем Перовићем и постигнутим временом 1:19,5. За њим кроз циљ су прошли „Jaspis“, „Act Like Miki“ и „Atos“. Пехар победничком тиму уручио је директор КД „Кнез Михаило“ Александар Миленковић. Тркачи дан окончан је касачком трком „Морава“ за грла која су у каријери зарадила до 3.000 бодова. Тријумфовало је грло „Clair De Lune“ са возачем Миодрагом Пантићем и просечним касом по километру 1:18.1. Друга позиција била је резервисана за грло „Son Of The Road“, а следе „Dance Me“ и „Jeger Swep“. Најуспешнијем тиму пехар је предао заменик градоначелника Пожаревца Саша Павловић.

Д.Динић