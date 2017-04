Успешни међу нама: Дарко Ђорђевић -Кад заживи свет играчака и маште

Дарко Ђорђевић је особа којој би се дивили малишани широм света, наравно – у случају да знају чиме се бави. Наиме, овај млади талентовани човек је илустратор догодовштина популарних јунака попут Дизни принцеза, Малог понија, Џем и Холограма, Трансформерса и других који су путем телевизијских екрана, али и као играчке радо виђени гости дечијих соба. Дарко је рођен у Пожаревцу, а одрастао и основно и средње образовање стекао је Костолцу, где је живео до одласка на студије. Завршио је Академију уметности у Новом Саду и по струци је дипломирани графички дизајнер и професор ликовне културе. Данас ради као freelance илустратор за неколико великих кућа из света играчака, као што су Mattel, Disney i Hasbro…

Више него довљно за наш разговор и питање – како је све почело?

–Цртам од како знам за себе, а пуну подршку стекао сам од малена окружен кретивном породицом. Као дечак, био сам попут својих вршњака окупиран фигурицама и играчкама које су одсликавале акцију, али, ја сам на њих гледао мало другачије: занимао ме је дизајн, како је играчка настала и сви њени детаљи, сећа се Дарко. – Илустрацијом почињем озбиљније да се бавим током студија, илуструјући књиге и издања Завода за уџбенике. По дипломирању радим у Компанији Color Press као илустратор дечијих магазина, да бих убрзо постао главни уредник и илустратор, док нешто доцније цртам и за магазин Дечије царство.

Нажалост, криза доприноси смањењу тиража и гашењу часописа за које Дарко ради. Ипак, овај млади човек пун идеја не препушта се стихији: 2010. године на тржишту се појављују Mattel-ове и Monster High лутке које су стилски биле веома блиске његовим илустрацијама. Њихова појава постаје прекретница и у Дарковом животу:

– Просто је било немогуће да не урадим неколико илустрација и поставим их на неке од мојих online профила за уметнике (Deviantart, Tumblr… ). Реакције Monster High фанова као и уметника биле су феноменалне! Стицајем околности, међу њима је био и главни дизајнер Monster High линије лутака iz Mattela. Убрзо стиже и питање да ли желим да радим као њихов официјелни илустратор. Наравно, то је питање на које неко попут мене не може дати негативан одговор, прича нам Дарко. – Добијам први пројекат са радним уговором, док су ме убрзо контактирали и људи из Disneya за које тренутно радим Disney принцезе, а недавно сам потписао и уговор za Hasbro (My Little Pony, Transformers, Jem and The Holograms, My littlest pet shop…).

– Да ли је сувишно поменути да се твој дечачки сан остварио, а твоје дневно ангажовање није уоквирено у оних класичних од 7 до 3?

– Када је о сновима и њиховом остварењу реч, могу да кажем да се део сна остварио. Но, мој сан је данас прерастао у велику обавезу, како према себи самом, тако и према пословним партнерима за које радим и у крајњој линији – према широкој публици која данас, исто као и ја некада – увелико сања своје снове, одговара нам Дарко. – Када је о другом делу питања реч – мало ћу Вас разочарати: моји радни сати трају и много дуже од прописаних. Оно што је олакшавајуће је да могу самостално да креирам своје време, да могу направити паузу кад год ми је неопходна, и што је најбитније: у послу који обављам, много је мање стреса него било где.

– Како изгледа радити за компаније попут Mattel- а , Disney- а i Hasbro- а?

– То је заиста тешко препричати, а такав однос прилагодити нашим наравима и нашим просторима. У питању су људи који тачно знају шта да очекују од тебе као ствараоца. Са друге стране, веома цене уложени труд, рад, креативност и идеје које сарадници поседују, а све прожимају разиграност и слобода стваралаштва.

Шта Дарко Ђорђевић ради у слободно време?

– Првенствено, то је музика, Наиме, својевремено сам био један од финалиста музичког такмичења ИДОЛ на БК Телевизији. Нашао сам се међу 50 најбољих, што је за мене било више од очекиваног, а певање је, попут цртања део мог бића. Могу да кажем да је песма једна релаксација после вишенедељеног рада на поједним цртачким пројектима, и она ће, попут оловке, заувек остати део мене!

Колико смо у припреми разговора сазнали, тренутно живиш ван Србије.

– Тако је. Последњих годину дана живим и стварам у Брислу. Када окончам један сегмент рада, тај период искористим не би ли се срео са пријатељима и родбином у земљи. Наравно, део времена радо посветим обиласку појединих занимљивих и значајних светских дестинација, јер су ме оне одувек привлачиле, закљујучује Дарко Ђорђевић.

Влада ВИНКИЋ

Фото: архива Д.Ђорђевића